Kastamonu'da 32 Müstehcen Hesaba Erişim Engeli

Kastamonu'da 32 müstehcen içerikli sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında internet ortamında 7 gün 24 saat sanal devriye faaliyetlerinin aralıksız olarak sürdüğü ifade edildi.

Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, çeşitli sosyal medya hesaplarında müstehcen içerikli olduğu değerlendirilen paylaşımların tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi, suç unsuru içeren içeriklerin internet ortamında yayılmasının engellenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda 32 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı alınmıştır. Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye faaliyetlerimiz, internet ortamında işlenen suçların tespiti ve önlenmesine yönelik olarak aralıksız şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın güvenli dijital ortamda bulunmalarını sağlamak, dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetlerden korunmalarına katkıda bulunmak amacıyla gerekli adli ve idari çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."