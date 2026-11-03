Kastamonu'da 4 şüpheli gözaltına alındı, üst ve ev aramasında 3 tabanca bulundu - Son Dakika
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Kastamonu'da 4 şüpheli gözaltına alındı, üst ve ev aramasında 3 tabanca bulundu

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuna yönelik çalışmada 4 şüphelinin üzerini ve ikametini aradı. Aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör ve 27 fişek ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da ruhsatsız silahlarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Bu kapsamda 4 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü ve 27 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Kastamonu3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 4 şüpheli gözaltına alındı, üst ve ev aramasında 3 tabanca bulundu - Son Dakika
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