Kastamonu\'da 500 kg Sucuğa El Konuldu

Kastamonu'da uygun koşullarda saklanmadığı belirlenen 500 kilogram sucuğa el konuldu.
Kentte bir alışveriş merkezindeki yöresel ürünler pazarında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilerince inceleme yapıldı.
İncelemede, ısıl işlem görmüş piliç sucuğun saklama koşullarına uyulmadan satışa sunulduğu tespit edildi.
Görevlilerce 500 kilogram sucuğa el konularak, işletmeciye idari yaptırım uygulandı.
Öte yandan pazarda satılan zeytinyağından da şüphe üzerine numune alındı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.
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