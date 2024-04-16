Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 627 kişinin yakalandığı bildirildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda mart ayında aralarında hükümlülerin de bulunduğu 627 kişi yakalandı.
Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 218 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da 627 kişi suçlardan aranıyordu, hepsi yakalandı - Son Dakika
İstanbul Büyükçekmece'de seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki göle düştü. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde AFAD, itfaiye ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Aracın içerisinde başka bir kişi olma ihtimali üzerine arama çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde metruk bir binada horoz dövüştürülüp kumar oynandığı ihbarı üzerine polis baskını düzenlendi. Baskında 29 horoz muhafaza altına alınırken, 53 kişiye işlem yapıldı. Kumar oynayanlara idari yaptırım cezası uygulanırken, uyuşturucu kullanmak suçundan hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı. Ayrıca, horoz dövüştüren ve hayvanları koruma kanununa muhalefet eden kişilere adli işlem yapıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalındıktan sonra kayalıklara vuran ve terk edilen teknenin motoru, buzdolabı ve bazı teknik donanımları çalındı. Tekneyi çalan kişi veya kişiler, tekneyi Köçek Adası kayalıklarına vurduktan sonra terk etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken faillerin henüz yakalanmadığı öğrenildi.
İstanbul Silivri'de aralarında husumet bulunan bir kişi, kahvehaneye av tüfeği ile saldırı gerçekleştirdi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli jandarma tarafından yakalandı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a geldi. Başkent Tiflis'te temaslarına başlayan Akar ve beraberindeki heyet, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile görüştü. Görüşmede, ülkeler arasındaki stratejik iş birliğinin önemi vurgulandı ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik üçlü iş birliği hakkında konuşuldu.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti. Rektör Kibar, Başkan Zeyrek'e hayırlı olsun dileklerini iletti.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP'nin İsrail ile yaptığı ticareti eleştirerek, ikiyüzlülük olduğunu belirtti. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Ağbaba'ya yanıt vererek, İsrail'in çocukları öldürdüğünü ancak Ağbaba'nın İsrail'e değil AKP'ye kızdığını söyledi. CHP'nin grup önerisiyle İsrail ile yapılan ticaretin neden ve sonuçlarının araştırılması talep edildi.
31 Mart seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin, "şatafatlı makam'' katı tartışmasıyla gündeme gelen katı ve odaları görüntülendi. Belediyenin başkanlık katındaki 2 makam odasında, 2 adet lüks banyo, şark köşesi, davet salonu, yemek odalarının bulunduğu görüldü. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “Devletin parasıyla, milletin parasıyla kendilerine saltanat düzeni kurmuşlar” dedi. Belediyenin 1 milyar 946 bin TL’lik borç durumu da belediye binasına asıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Çaykara Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Karaçam Mahallesi Muhtarı Alaaddin Şeker, tek listeyle yapılan seçimde oyların tamamını alarak başkanlığa seçildi. Eski başkan Mehmet Öztürk, Şeker'e yeni görevinde başarılar diledi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 12. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas ve 13. Fethiye Turistik İşletmeler, Villa Ekipmanları ve Dekorasyon Fuarı başladı. Fuarda 100 firma yer aldı. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, ilçenin tarım ve turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, fuarın üretici ve tüketiciyi bir araya getirmenin önemine vurgu yaptı. Fuarlar, 19 Nisan'da sona erecek.
Trabzon'da düzenlenen 10. Karadeniz'in Renkleri karma resim sergisine 3 ilden 52 sanatçı katıldı. Serginin açılışına Vali Aziz Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ve davetliler katıldı. Sergi, 22 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende turizmin önemi vurgulandı ve Trabzon'un turist sayısında önemli artış beklenildiği belirtildi.
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