Kastamonu'da 7 Köy Yolu Kapalı

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Kastamonu'da kar nedeniyle 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Azdavay'da 1, Bozkurt'ta 4 ve İnebolu'da 2 olmak üzere 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yapıyor.