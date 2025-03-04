Kastamonu'da 7 Köy Yolu Kapalı

Kastamonu'da kar nedeniyle 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Azdavay'da 1, Bozkurt'ta 4 ve İnebolu'da 2 olmak üzere 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yapıyor.
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