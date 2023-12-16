Kastamonu\'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Kastamonu'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliği ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.B. kent merkezinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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