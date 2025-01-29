Kastamonu’da AFAD Akreditasyon Töreni - Son Dakika
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Kastamonu’da AFAD Akreditasyon Töreni

Kastamonu’da AFAD Akreditasyon Töreni

Kastamonu'da AFAD akredite ekipler için tören düzenlendi, 2024'te ekip sayısı 5'e çıkacak.

29.01.2025 20:46
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Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) arama kurtarma alanındaki akreditasyon çalışmalarını tamamlayan ekipler için AFAD Akreditasyon Arma Töreni düzenlendi.

AFAD tarafından şehrin afetlere müdahale kapasitesini artırmak amacıyla akreditasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Arama kurtarma alanındaki akreditasyon çalışmaları kapsamında 2023'te Kastamonu Belediyesi ve İl Özel İdaresi akredite oldu.

2024'te ise Acacia Maden İşletmeleri, Kuzey Arama Kurtarma Derneği ile Küre Eti Bakır Maden İşletmelerinin eğitimlerini tamamlamasıyla birlikte Kastamonu'da AFAD'a akredite ekip sayısı 5'e yükseldi. 2025 yılında ise akredite olan ekip sayısının sekize çıkarılması hedefleniyor.

Akreditasyon sürecinde ekipler, teorik eğitimlerin ardından zorlu saha eğitimlerine tabi tutuldu. Saha çalışmalarında depremde arama kurtarma eğitimlerini alan ekipler, sonrasında ilk yardım, tehlikeli maddeler, harita, pusula ve GPS kullanımı, psikososyal destek olmak üzere ilgili birçok alanda eğitimlerden geçirildi.

Sertifika almaya hak kazanan ekipler için AFAD İl Müdürlüğünde program düzenlendi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı burada yaptığı konuşmada, afetlere en hızlı ve etkin müdahale yapabilmek için eğitimin önemine değindi.

Kurumlara teşekkür eden Dallı, "Bugün de burada armalarımızı inşallah hep beraber takacağız. Umarız bu ekiplerin sayısı artar. Çalışmalarımıza AFAD Müdürlüğü olarak devam edeceğiz. Yaz boyu bu senede 3-4 ekibimiz daha o eğitimlerini tamamlayıp gerekli süreçlerden geçerek sizin gibi böyle sertifikalarını alıp biz de burada armalarını kendilerine takdim ederiz." dedi.

AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci ise kentin zor bir coğrafyada yer aldığını hatırlattı.

Afetlere öncesinde hazırlığın önemine dikkati çeken Tüfekci, "Zor bir süreç geçirdiniz. Sınavlarınız çetin bir sınavdı. Gelen ekiplerimiz bayağı bir zorladılar. Arkadaşlarımız gerçekten performanslarının sonuna kadar yürüttüler ve hakkıyla bu belgeyi bu sertifikayı aldılar." ifadelerini kullandı.

Törende Kastamonu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekip Sorumlusu Mehmet Fatih Yapıcıoğlu, İl Özel İdaresi Arama ve Kurtarma Ekip Sorumlusu Engin Çelebioğlu, Acacia Maden Arama ve Kurtarma Ekip Sorumlusu Muhammed Bozkurt ile Kuzey Arama ve Kurtarma Derneği Ekip Sorumlusu Murat Yiğit'te selamlama konuşması yaptı.

Program Vali Meftun Dallı tarafından armaların takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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