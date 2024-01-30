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Kastamonu'da araç karacaya çarptı, hayvan öldü - Son Dakika
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Kastamonu'da araç karacaya çarptı, hayvan öldü

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir aracın çarptığı karaca hayatını kaybetti. Sürücü, karacanın aniden yola çıktığını belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

Kastamonu\'da araç karacaya çarptı, hayvan öldü
30.01.2024 - 14:37,
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde aracın çarptığı karaca öldü.

Alınan bilgiye göre, V.A. idaresindeki 34 BOG 641 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında aniden yola çıkan karacaya çarptı.

Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen veteriner hekim Faruk Doğan, karacayı müdahale etmesine rağmen kurtaramadı.

V.A. seyir halindeyken karacanın bir anda karşısına çıktığını belirterek, "Çarpmamak için elimden geleni yaptım ama başaramadım. Aracımda hasar oluşması umurumda değil, keşke karacaya çarpmasaydım." dedi.

Kaynak: AA
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