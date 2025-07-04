Kastamonu'da Aşure İkramı Etkinliği

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Nasrullah Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.

Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşureler, kurulan stantlarda bölge müdürlüğü personeli tarafından halka dağıtıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper ile aşure ikramına katıldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Dallı, daha sonra vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edilen etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekildi.