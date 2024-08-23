Kastamonu\'da Atatürk Sergileri Açıldı

Güncel

Kastamonu'da, Atatürk'ün kente gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sergilerin açılışı yapıldı.

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sergilerin açılışına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, Azdavay Kaymakam Vekili Onur Çelik, Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan, katılımcılara sergilere ilişkin bilgi verdi. Ardından Genelkurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Osmanlı Donanmasından Günümüze Şapkalar", " İnebolu'dan Sakarya'ya Şerife Bacılar", "Azdavay Kadın Şapkalarından Modernize Şapkalar" sergileri açıldı.

Aynan, gazetecilere, bir bölümde de bağış yapılan şapkaları sergilediklerini belirterek, " Rahmi Koç'un da şapkasının içinde olduğu bir bölüm. Her yıl o bölümleri zenginleştiriyoruz. Yine Lale hocamızın çalışmaları var. Azdavay'da kadın başlıklarından esinlenerek yapılan modernize şapkaları sergiliyor bu bölümde. Lale hocamız ve öğrencilerinin hepsinin emeklerine sağlık. Bu serginin ruhunu gerçekten hissettirdi bize." dedi.

Sergiler, yarın da gezilebilecek.