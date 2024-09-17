Kastamonu\'da Balkonunda Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Güncel

Kastamonu'da evinin balkonunda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Kentte bu çerçevede düzenlenen operasyonda bir kişinin evinin balkonunda 26 kök Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi.

Ayrıca evde ve şüphelinin üzerindeki aramada bir miktar esrar ve sentetik ecza ele geçirildi.

Söz konusu şüpheli gözaltına alındı.