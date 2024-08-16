Kastamonu\'da Batan Teknede 2 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

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KASTAMONU'nun Cide ilçesi açıklarında batan teknede kaybolan 3 kişiden Hülya Mütevelli (37) ve Esmanur Gürcan'ın (16) cansız bedenlerine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında 11 Ağustos akşam saatlerinde Öztürk Kürelioğlu (48) yönetimindeki 'Maviş' isimli gezi teknesi su alarak battı. Teknede bulunan 6 kişiden Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı. Kaptan Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan ise kayboldu. Bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmaların 5'inci gününde Gideros Koyu'nun 1,5 mil açığında denizin dibinde Esmanur Gürcan ile Hülya Mütevelli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Öztürk Kürelioğlu'nu arama çalışmalarına devam ediliyor. 'Maviş' isimli teknenin enkazına ise koyun yaklaşık 100 metre açığında 30 metre derinlikte ulaşıldı.