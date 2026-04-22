Kastamonu'da Bıçakla Öldürme Cezası

Kastamonu'da tartıştığı husumetlisini bıçakla öldüren sanığa, haksız tahrik hükümleri uygulanarak 10 yıl hapis cezası verildi.

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanan sanık S.Ç. ile maktul İmdat Y'nin ailesi ve taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Sanık S.Ç. savunmasında, kendini savunduğunu ve suçsuz olduğunu belirtti.

İmdat Y'nin yolunu kestiğini iddia eden S.Ç, "Benim önüme çıktı, ben ne kadar bugüne kadar sakin yaklaşsam da elindeki kancayla bana saldırdı. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim. Biz kendi halimizde ekmeğimizin peşinde olan bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

İmdat Y'nin eşi N.Y. ise gözünün önünde kocasının öldürüldüğünü söyleyerek, "En ağır cezayı almasını istiyorum. Kesinlikle haksız tahrik indirimi uygulanmasın." dedi.

İmdat Y'nin oğlu G.Y. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanık S.Ç'nin haksız tahrik hükümleri uygulanarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, S.Ç'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ceza, haksız tahrik hükümleri uygulanarak 12 yıla düşürüldü.

Heyet, sabıka kaydı bulunmamasından ötürü sanığı 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Esenli köyü Merkez Mahallesi'nde 8 Temmuz 2025'te aralarında husumet bulunan S.Ç. (43) ile İmdat Y. (51) arasında tartışma çıkmış, S.Ç. bıçakla İmdat Y'yi öldürmüştü.