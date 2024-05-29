Kastamonu'da bıçaklanarak balkondan atılan kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da bıçaklanarak balkondan atılan kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu\'da bıçaklanarak balkondan atılan kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'nun İnönü Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan tartışma sonucunda İran uyruklu B.D. tarafından bıçaklanan Afganistan uyruklu M.N.K. ağır yaralandı. M.N.K. balkondan beton zemine atıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından B.D. ve bir kadın polis tarafından gözaltına alındı.

29.05.2024 16:41
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Kastamonu'da bıçaklanarak balkondan atılan kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, İnönü Mahallesi Fedakar Sokak'ta bir apartmanın 3. katında İran uyruklu B.D. ile Afganistan uyruklu M.N.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, M.N.K'yi bıçaklayarak balkondan beton zemine attı.

Ağır yaralanan M.N.K, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da bıçaklanarak balkondan atılan kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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