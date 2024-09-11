Kastamonu'da Boğulma Vakalarına Önlem Eğitimi

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Kastamonu'da, AFAD, UMKE ve jandarma tarafından boğulma vakalarına karşı, "Suda Arama Kurtarma ve Bot Eğitimi" gerçekleştirildi.

AFAD Kastamonu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülke genelinde son yıllarda iklim değişikliği yaşandığı belirtildi.

İklimsel değişiklikler nedeniyle Karadeniz Bölgesi ve Kastamonu'da sel, su baskını ve taşkın gibi olaylarda artış görüldüğü aktarılan açıklamada, ayrıca 120 kilometre sahil şeridi ile baraj, göl, gölet, akarsu gibi iç sularda boğulma vakalarıyla sıklıkla karşılaşıldığına işaret edildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda müdürlüğümüz arama kurtarma ekibi ile Jandarma Arama Kurtarma Ekibi (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) etkin çalışma gerçekleştirmesi önem arz etmektedir. İlimizde bulunan kurtarma ekiplerinin beceri ve etkinliğinin artırılması, bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması amacıyla Devrekani ilçesi Beyler Barajı'nda Suda Arama Kurtarma ve Bot Eğitimi düzenlenmektedir." ifadelerine yer verildi.