Kastamonu Taşköprü\'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan Ş.C, C.S, H.S. ile Galip A. ve Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Galip A. ve Mehmet A, tabancayla vurularak ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.
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Mersin'in Silifke ilçesinde, Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar ve aileleri Atatürk Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte, otizmli ailelerin yaşadığı zorluklar da anlatıldı ve otizm farkındalığıyla ilgili broşürler dağıtıldı.
Sudan'ın başkenti Hartum'un güneyindeki mahallelerde yaşayan birçok kişi, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaklaşık bir yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle iftarlarını evde yapmak zorunda kalıyor. Ramazan'da sokak iftarı düzenlemek, Sudan'da köklü bir gelenek. Ancak çatışmalar ve güvenlik eksikliği nedeniyle bu yıl sokak iftarları gerçekleştirilemiyor.
Adıyaman merkezinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştıktan sonra biri takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Salacak sahilinde yüzmek için denize giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan kişinin cesedi Üsküdar sahili ile Kız Kulesi arasında bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, aralarında husumet bulunan F.M. ile M.A. arasında çıkan tartışmada F.M. tarafından silahla ateş edilerek M.A. yaralandı. Yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde müdahale edildikten sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zanlı ise gözaltına alındı.
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, 707 yolcusu ile Mısır ziyaretinin ardından İzmir'e geldi. Turistler, İzmir'de Kemeraltı Çarşısı ve Efes Antik Kenti'ni gezecek. İzmir'e 68, Çeşme'ye 74 geminin rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, çalışanlarıyla geleneksel iftar programında bir araya geldi. Şirket Müdürü Fatih Talay, iftar öncesi yaptığı konuşmada, tüm çalışanların katılımıyla gerçekleşen buluşmanın memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir eğlence merkezinde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. Erdoğan, Gayrettepe'de 15 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 8 kişinin yaralandığı yangın sonrası Bakan Yerlikaya ile telefonda görüştü ve olayla ilgili bilgi aldı.
Erzincan'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında otizmli ve down sendromlu çocuklar bir araya geldi. Yürüyüş, halk oyunları gösterisi ve şarkılarla renklenen etkinlikte, otizmli çocukların sayısının artışına dikkat çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, otizmli bireylerin haklarına saygı gösterilmesi ve eğitimlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
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