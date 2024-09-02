Kastamonu'da Ahşap Ev ve Samanlık Yangında Zarar Gördü - Son Dakika
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Kastamonu'da Ahşap Ev ve Samanlık Yangında Zarar Gördü

Azdavay ilçesinde Maden köyünde Mazlum Demirci'ye ait 2 katlı ahşap ev, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, bitişikteki samanlığa sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına alarak ormanlık alana sıçramasını önledi.

02.09.2024 22:16
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Maden köyünde, Mazlum Demirci'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki samanlığa sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye gelen Azdavay Belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

Ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangında, ev ve samanlık zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Ahşap Ev ve Samanlık Yangında Zarar Gördü - Son Dakika

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