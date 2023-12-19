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Kastamonu'da cinayet ve insan kaçakçılığı suçlarından hükümlü 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da cinayet ve insan kaçakçılığı suçlarından hükümlü 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da, cinayet ve insan kaçakçılığı suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.

Kastamonu\'da cinayet ve insan kaçakçılığı suçlarından hükümlü 2 kişi yakalandı
19.12.2023 - 21:01,
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Kastamonu'da, haklarında cinayet ve insan kaçakçılığı suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. yakalandı.

Kastamonu Jandarma Suç Araştırma timi tarafından kasten öldürme, ruhsatsız silah ve mermi alma suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan İ.G. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da cinayet ve insan kaçakçılığı suçlarından hükümlü 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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