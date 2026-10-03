Kastamonu'da danışma kurulu, öğrenci dostu şehir için Vali Dallı katılımıyla toplandı - Son Dakika
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Kastamonu'da danışma kurulu, öğrenci dostu şehir için Vali Dallı katılımıyla toplandı

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Kastamonu Üniversitesi danışma kurulu 'Öğrenci dostu şehir Kastamonu' temasıyla toplandı. Toplantıda öğrencilerin ulaşım, barınma, güvenlik ve istihdam gibi ihtiyaçları ele alınırken Vali Dallı kurumların iş birliğine, Rektör Topal öğrenci dostu şehir hedefine dikkati çekti.

Kastamonu Üniversitesi danışma kurulu, "Öğrenci dostu şehir Kastamonu" temasıyla toplantı gerçekleştirdi.

Senato Salonu'nda yapılan toplantıda öğrencilerin ulaşım, barınma, beslenme, güvenlik, sosyal yaşam, kültür, sağlık, kariyer ve istihdam alanlarındaki ihtiyaçları değerlendirildi.

Öğrencilerin şehir yaşamına daha kolay uyum sağlayabilmeleri ve şehir ile bağ kurabilmeleri için yapılabilecek çalışmaların görüşüldüğü toplantıda staj ve işletmede mesleki eğitim imkanlarının çeşitlendirilmesi konuları da ele alındı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, toplantıda, temel ihtiyaçların yanı sıra öğrencilerin sosyal yaşamlarına ilişkin beklentilerinin de dikkate alınması gerektiğine dikkati çekti.

Dallı, toplantı gündemini oluşturan konuların ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğinde ele alınması gerektiğini kaydetti.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da toplantının temel amacının Kastamonu'yu yalnızca üniversitesi bulunan bir şehir olmaktan çıkararak öğrencilerin kendilerini güvende ve huzurlu hissedebilecekleri, "Öğrenci dostu şehir" haline getirmek olduğunu söyledi.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Eda Büyükdemirci Livan, kurul üyeleri, kamu kurumlarının yöneticileri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
KastamonuRektörEğitimGüncelSon Dakika

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