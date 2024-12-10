Kastamonu'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün gece Kuzeykent Mahallesi'nde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Darp İddiası: 1 Tutuklama - Son Dakika
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