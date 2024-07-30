Kastamonu'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen sunta yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
İlçe merkezi girişende S.K. idaresindeki 37 ABK 815 plakalı tır devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen tırdaki suntaların yola saçılması nedeniyle Kastamonu- Sinop kara yolu Sinop güzergahı ulaşıma kapandı.
Sinop-Kastamonu güzergahında ise ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Taşköprü Belediyesi ekiplerinin suntaları temizlemesiyle kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.
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