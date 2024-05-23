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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve üst aramalarında bir miktar sentetik ecza hapı, esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan 6 cam düzenek ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.