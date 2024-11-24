Kastamonu'da Eğitim Öğretime 1 Gün Ara Verildi

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KASTAMONU Valiliği, kentteki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın il genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü, il genelinde, özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 25 Kasım 2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.