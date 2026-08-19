Kastamonu'da Elektrik Çarpması Faciası - Son Dakika
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Kastamonu'da Elektrik Çarpması Faciası

Kastamonu\'da Elektrik Çarpması Faciası
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde elektrik akımına kapılan Mustafa Acur, çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde elektrik akımına kapılan Mustafa Acur (37), 2 katlı evin çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kumköy Çınarcık Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan tatil için annesinin yaşadığı yere gelen evli ve 2 çocuk babası Mustafa Acur, elektrik arızasını gidermek amacıyla iki katlı evin çatısına çıktı. Çatıdaki çalışma sırasında elektrik akımına kapılan Acur, dengesini kaybederek çatıdan düştü. İhbar üzerine olay yerine ekipleri 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikten düşen Acur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Acur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acur'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesinin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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