Kastamonu\'da Ev Yangını

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluştu.
Sarıalan köyü Sipahi Mahallesi'nde Mehmet Kılıç'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hanönü Belediyesi İtfaiye ve Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük çaplı hasar oluştu.
