Kastamonu\'da Fener Alayı Kutlaması

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Kastamonu'da, Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar, ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşe, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri de eşlik etti. Komandolar "Vatan sana canım feda", "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" sloganları ile yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra kent merkezinden geçen Karaçomak Deresi'nden off-road araçları geçiş yaptı. Araçların geçişini vatandaşlar ilgiyle takip etti.