Kastamonu'da cezaevinden firar eden hükümlü ve yardımcısı yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da cezaevinden firar eden hükümlü ve yardımcısı yakalandı

Kastamonu\'da cezaevinden firar eden hükümlü ve yardımcısı yakalandı

Kastamonu'da cezaevinden firar eden K.H. isimli hükümlü ile ona yardım eden E.S. isimli kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. K.H., kasten yaralama, basit yaralama ve hakaret suçlarından 5,5 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlüydü. Firar ettiği sabah saatlerinde Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan K.H. ve E.S., ormanlık alanda bulundu. Yakalanan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

24.02.2024 18:53  Güncelleme: 18:56
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Kastamonu'da cezaevinden firar eden hükümlü ile ona yardım eden kişi yakalandı.

Kasten yaralama, basit yaralama ve hakaret suçlarından 5,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü K.H, sabah saatlerinde Kastamonu E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti.

Kendisine yardım eden E.S. ile ormanlık alana kaçan K.H'yi bulmak için Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yakalanan K.H. ve E.S'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güvenlik, Cezaevi, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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