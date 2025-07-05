Kastamonu'da Firari Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da, 11 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 11 ayrı suçtan 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.K. Devrekani ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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