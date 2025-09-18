Kastamonu'da Fırtına Uyarısı

Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre Batı Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulanan açıklamada, fırtınanın cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği ifade edildi.