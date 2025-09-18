Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre Batı Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulanan açıklamada, fırtınanın cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği ifade edildi.
Kastamonu'da Fırtına Uyarısı
