Kastamonu'da Gazzeli çocuklar için 'Uçurtmalar Vurulmasın' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Kastamonu'da Gazzeli çocuklar için 'Uçurtmalar Vurulmasın' etkinliği düzenlendi

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Kastamonu\'da Gazzeli çocuklar için \'Uçurtmalar Vurulmasın\' etkinliği düzenlendi
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Kastamonu'da 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğinde ilkokul öğrencileri, Gazzeli çocuklara destek için uçurtma uçurdu. İl Milli Eğitim Müdürü Gümüş, etkinliğin Gazze'deki olaylara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yapıldığını söyledi.

Kastamonu'da, yaklaşık 3 yıldır İsrail'in saldırıları altında yaşayan Gazzeli çocuklara destek olmak amacıyla düzenlenen "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğinde öğrenciler uçurtma uçurdu.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hasan Doğan Futbol Sahası'nda düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri, uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, AA muhabirine, Gazze'de insanlık dışı olayların yaşandığını söyledi.

Gazze'de insanların katledildiğini belirten Gümüş, "Çocuklarımız katlediliyor. Millet olarak her zaman mazlumun yanında yer aldığımız malumdur. Hem bu vahşete dikkat çekmek, aynı zamanda da çocuklarımızın hiçbir olayda zarar görmemesi, milli birlik ve kardeşliğimizin daim olması ve farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerimizle bu etkinliği gerçekleştirdik." dedi.

Bunun bir farkındalık çalışması olduğunu dile getiren Gümüş, "Bundan sonraki süreçte de inşallah bizim çocuklarımız, tüm dünyadaki mazlumların yanında olmaya devam edecek. Tüm dünya üzerindeki zalimce hareketlerin hep karşısında olacak." diye konuştu.

Türk milletinin her zaman barıştan, haktan, hukuktan ve adaletten yana olduğunu vurgulayan Gümüş, "Bizim de gençlerimiz inşallah dünyada bu adaleti tesis edecek. Dünyaya huzuru ve barışı getirecek ve tüm insanlığın da rahat etmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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