Kastamonu'da Ginolu Limanı ve koyunda temizlik yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Ginolu Limanı ve koyunda temizlik yapıldı

Kastamonu\'da Ginolu Limanı ve koyunda temizlik yapıldı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki Ginolu Limanı ve koyunda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kıyıdan ve denizden temizlik yapıldı.

05.06.2024 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki Ginolu Limanı ve koyunda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kıyıdan ve denizden temizlik yapıldı.

Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deniz kıyısındaki çöpleri topladı.

Kastamonu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı bünyesindeki DEGAK-30 Özel Tim Dalgıç personeli ve İnebolu Destek Tim personeli de denize dalarak temizlik yaptı.

Denizden 42 torba atık, traktör tekerleği ve evsel atıklar çıkarıldı.

Ginolu Limanı'nda dalgıçların su altı aramasında ise 5 araç lastiği, pazar kasası, sandalye, leğen ve plastik şişeler çıkarıldı.

Dalgıçlar öğrencilere dalışla ilgili bilgi de verdi.

İngilizce öğretmeni Nadide Özge Ozanoğlu ise programa 90 öğrenci ile katıldıklarını belirterek "Hem öğrencilerimizin hem katılanların bilinçlerini artırmak istedik. Bu doğa harikası yerin bizim olduğunu bir kez daha hatırlatmaya bir vesile olsun istedik. Katılan herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Çatalzeytin, Kastamonu, Denizcilik, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Ginolu Limanı ve koyunda temizlik yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:28 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlara regl izni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 17:12:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Ginolu Limanı ve koyunda temizlik yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement