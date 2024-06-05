Kastamonu\'da Ginolu Limanı ve koyunda temizlik yapıldı

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki Ginolu Limanı ve koyunda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kıyıdan ve denizden temizlik yapıldı.

Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deniz kıyısındaki çöpleri topladı.

Kastamonu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı bünyesindeki DEGAK-30 Özel Tim Dalgıç personeli ve İnebolu Destek Tim personeli de denize dalarak temizlik yaptı.

Denizden 42 torba atık, traktör tekerleği ve evsel atıklar çıkarıldı.

Ginolu Limanı'nda dalgıçların su altı aramasında ise 5 araç lastiği, pazar kasası, sandalye, leğen ve plastik şişeler çıkarıldı.

Dalgıçlar öğrencilere dalışla ilgili bilgi de verdi.

İngilizce öğretmeni Nadide Özge Ozanoğlu ise programa 90 öğrenci ile katıldıklarını belirterek "Hem öğrencilerimizin hem katılanların bilinçlerini artırmak istedik. Bu doğa harikası yerin bizim olduğunu bir kez daha hatırlatmaya bir vesile olsun istedik. Katılan herkese çok teşekkür ederiz." dedi.