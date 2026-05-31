Kastamonu'da Havaya Ateş Açıldı: Bir Kişi Ağır Yaralı
Kastamonu'da Havaya Ateş Açıldı: Bir Kişi Ağır Yaralı

31.05.2026 02:21
Cide'de havaya ateş açan kişinin mermisi yoldan geçen birine isabet etti, ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde havaya ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği 1 kişi ağır yaralandı.

Ağaçbükü köyünde evinin penceresinden tabancayla havaya ateş açan K.Ö'nün (59) silahından çıkan kurşun, bina duvarından sekerek yoldan geçen M.D'nin (45) kafasına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.D. ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri K.Ö. ile tabancanın sahibi olduğu belirlenen N.T'yi (55) gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

