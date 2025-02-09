Kastamonu'da Heyelan Yolu Kapatmıştı

Kastamonu'da meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Cide-Doğanyurt kara yolu çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Cide-Doğanyurt kara yolunun İlyasbey köyü mevkisinde etkili olan yağışların ardından küçük çaplı heyalan oluştu.
Bir süre ulaşıma kapanan yol, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardandan tekrar ulaşıma açıldı.
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