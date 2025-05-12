Kastamonu'da hakkında 5 ayrı suçtan 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, kent merkezinde 5 ayrı suçtan 7 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan C.B. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?