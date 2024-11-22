Kastamonu'da Kaçak Alkol Operasyonu

Kastamonu'da 40 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda bir adrese düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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