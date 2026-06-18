Kastamonu'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu - Son Dakika
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Kastamonu'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Kastamonu\'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu
18.06.2026 21:39
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Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına, kaçak cep telefonları ve parfümler ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde faaliyet gösteren 2 iş yerinde "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, 7 gümrük kaçağı cep telefonu, 8 gümrük kaçağı şarj aleti ile 30 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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