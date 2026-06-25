Kastamonu\'da Kaçakçılık Operasyonu

Kastamonu merkez ve Tosya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Tosya ilçesinde çalışma gerçekleştirildi.

Kent merkezinde bir iş yerinde düzenlenen operasyonda 10 bin 700 doldurulmuş makaron, Tosya ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada ise 13 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.