Kastamonu'da Kadına Şiddete Karşı Bilgilendirme Faaliyeti - Son Dakika
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Kastamonu'da Kadına Şiddete Karşı Bilgilendirme Faaliyeti

Kastamonu\'da Kadına Şiddete Karşı Bilgilendirme Faaliyeti

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü sarımsağı tarlasında çapa yapanlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve 'Kadına El Kal-Ka-Maz' mottosu hakkında bilgilendirme yaptı. Sarımsak tarlasında çapa yapan 52 kadına KADES uygulaması tanıtılıp telefonlarına uygulamayı indirmeleri sağlandı. Ayrıca Kadına El Kalkamaz mottosu hakkında da 46 erkeğe bilgilendirmede bulunuldu. Faaliyet sonucunda uygulamalar hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

27.04.2024 13:55
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü sarımsağı tarlasında çapa yapanlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve "Kadına El Kal-Ka-Maz" mottosu hakkında bilgilendirme yaptı.

AB ve Türkiye'den coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı ekilen tarlaları ziyaret eden İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, çapa yapan vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Sarımsak tarlasında çapa yapan 52 kadına KADES uygulaması tanıtılıp telefonlarına uygulamayı indirmeleri sağlandı.

Ayrıca Kadına El Kalkamaz mottosu hakkında da 46 erkeğe bilgilendirmede bulunuldu.

Faaliyet sonucunda uygulamalar hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Kaynak: AA

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