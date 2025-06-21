Kastamonu'da Kadınlara Şapka Kursu - Son Dakika
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Kastamonu'da Kadınlara Şapka Kursu

21.06.2025 11:14
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Kastamonu'da, 30 kadına el yapımı şapka eğitimi veriliyor, şapkalar sergilenecek.

Atatürk'ün Şapka İnkılabı'nı açıkladığı ve Türkiye'nin ilk şapka müzesinin bulunduğu Kastamonu'da, kadınlara el üretimi şapka yapımının öğretilmesi amacıyla kurs düzenlendi.

TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen "100. Yılda 100 Kadına 10 Meslek Projesi" kapsamında yaklaşık bir ay önce şapka tasarım ve dikiş kursu açıldı.

Kursa, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi destek veriyor.

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve birbirinden özel şapkaların dikildiği kursta 30 kadın, alanında uzman ustalardan şapka tasarımı ve dikişini öğreniyor.

Yaklaşık bir ay daha devam edecek kursun sonunda hazırlanacak şapkalar, Şapka İnkılabı'nın 100. yılı kapsamındaki etkinliklerde sergilenecek.

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk ve tek şapka müzesinin bulunduğu yerde şapka kursu açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kurs hakkında bilgi veren Aynan, şunları söyledi:

"Yaptığımız çalışmaların hepsi, yıllardır çok istediğimiz bir çalışmaydı. Türkiye'nin ilk ve tek şapka müzesinin olduğu yerde şapka kursu açılması ve kadınların buna ilgi göstermesi çok değerli. Hocalarımızın bazıları online katılıyor, bazıları da burada eğitim veriyor. Eğitimlerin odak noktası, şapkanın nasıl yapıldığı yönünde."

Kastamonu'da hem şapka müzesi olmasını hem de şapka atölyesi bulunmasını istediklerini vurgulayan Aynan, "Bundan sonra burada şapka satışının da yapılacağını düşünüyoruz. Buranın yaşayan bir müze olmasını istiyoruz. Misafirlerimiz satışını da gördüğünde şapka satın alabilecek." ifadesini kullandı.

"Yurt dışına açılmayı düşünüyoruz"

TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi Songül Turhan da Şapka İnkılabı'nın 100. yılında böyle bir kursun açılmasının önemli olduğunu belirterek, "Şapka atölyemizde tasarımıyla ilgili Kastamonulu kadınlarımıza eğitim veriyoruz. Üretimini yapmayı ve yurt dışına açılmayı düşünüyoruz. İnkılabın 100. yılında 23 Ağustos'ta sergi açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kursa katılanlardan Dilek Türkkan ise bu alanda kendisini geliştirmeyi, bu sanatı öğrenip gelecek nesillere aktarmayı istediğini kaydederek, "Çok faydalı bir kurs olduğunu düşünüyorum, çok kapsamlı eğitim veriliyor. Bize bu imkanı sağlayan kurumlara teşekkür ederiz. Şapka İnkılabı, Atatürk tarafından Kastamonu'da yapıldığı için gururluyuz." şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Nezahet Can da şapka dikimini ilk kez öğrendiklerini anlatarak, "Bir şapkayı dikmek, bir şey üretebilmek, bir şey yapabilirim umudu çok güzel bir şey. Bir vizyon öğretiliyor bize." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Kadınlara Şapka Kursu - Son Dakika

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