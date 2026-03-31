Kastamonu\'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
K.K. (60), idaresindeki 37 ADN 425 plakalı kamyon Batı Çevre Yolu, Kuru Benzinlik mevkisinde bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.
Yol kenarına devrilen hafriyat kamyonu, bölgede bulunan ağaçlar ve bariyer sayesinde uçurumun kenarında askıda kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle çevre yolunun Kastamonu-Karabük istikameti bir süre ulaşıma kapandı.
