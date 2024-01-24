Kastamonu\'da kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'da kamyonun çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, C.Ş'nin kullandığı 37 RA 552 plakalı kamyon, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Binnaz Durgut'a (73) çarptı.

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Durgut, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.