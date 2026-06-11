Kastamonu'da Kanalizasyon Çukurunda Göçük: 19 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da Kanalizasyon Çukurunda Göçük: 19 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Kastamonu\'da Kanalizasyon Çukurunda Göçük: 19 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
11.06.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte 19 yaşındaki işçi Şükrü Arslan öldü.

KASTAMONU'da kanalizasyon çalışması sırasında girdiği çukurda oluşan göçük altında kalan işçi Şükrü Arslan (19), öldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kastamonu'nun Örencik Köyü Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışmasını yapan taşeron firmada çalışan Şükrü Arslan, 5 metre derinliğindeki çukurda meydana gelen göçük nedeniyle toprak yığını altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, işçiye ulaşabilmek için yoğun bir çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren arama ve kurtarma çalışmalarının ardından göçük altında kalan Şükrü Arslan'a ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şükrü Arslan'ın cansız bedeni çıkarılırken bölgede toplanan yakınları gözyaşı döktü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kastamonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Kanalizasyon Çukurunda Göçük: 19 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Müberra Ret Müberra Ret:
    bu olayın nedenleri tam olarak açıklanmamış gibi geliyor bana sadece göçük oldu dendi ama çukur niye bu hale geldi dış faktörler ne idi uygulamada ne tür hata yapıldı bunlar bilinmesi lazım ki böyle ???gediler tekrarlanmasın bir 19 yaşındaki çocuğun hayatı gitti 0 0 Yanıtla
  • Engin Ulusu Engin Ulusu:
    valla böyle şeyler her zaman oluyo da yani kimse bi şey yapmıyo hep dedikodu kalıyo bu tür işlerde güvenlik önlemleri yeterli değilse eğer devamı ne olcak bilmiyorum 0 0 Yanıtla
  • Metin Öner Metin Öner:
    çok yazık ya bu yaşta bir genç hayatını kaybetmiş işçi güvenliği konusunda ne zaman ciddi adımlar atılacak merak ediyorum 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti

00:01
Meksika’dan Dünya Kupası’na görkemli başlangıç
Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç
23:22
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi
23:05
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
22:54
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 00:14:41. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Kanalizasyon Çukurunda Göçük: 19 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.