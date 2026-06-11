Kastamonu\'da Kanalizasyon Çukurunda Göçük: 19 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Müberra Ret:

bu olayın nedenleri tam olarak açıklanmamış gibi geliyor bana sadece göçük oldu dendi ama çukur niye bu hale geldi dış faktörler ne idi uygulamada ne tür hata yapıldı bunlar bilinmesi lazım ki böyle ???gediler tekrarlanmasın bir 19 yaşındaki çocuğun hayatı gitti