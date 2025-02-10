Kastamonu'da Kapalı Köy Yolu Sayısı Artıyor

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Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olan köy yolu sayısı 66'dan 101'e yükseldi.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Sabah saatlerinde 66 köy yolunun kapalı olduğu kentte, gün içerisinde etkili olan kar yağışıyla bu sayı 101'e çıktı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.