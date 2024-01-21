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Kastamonu'da Kar Yağışı: Ormanlar Beyaza Büründü - Son Dakika
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Kastamonu'da Kar Yağışı: Ormanlar Beyaza Büründü

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonucunda ormanlar beyaz bir örtüyle kaplandı. Kent merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, Ilgaz Dağı Milli Parkı ve yüksek rakımlı ilçelerde kar yoğunlaştı. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yüksek rakımlı köylerde ise ekipler, yolların açılması için çaba sarf ediyor.

Kastamonu\'da Kar Yağışı: Ormanlar Beyaza Büründü
21.01.2024 - 13:09,
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Kastamonu'da etkili olan karın ardından ormanlar beyaza büründü.

Kent merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, Ilgaz Dağı Milli Parkı ile yüksek rakımlı ilçelerde kar yoğunlaştı.

Ilgaz Dağı Milli Parkı güzergahında yağışın ardından ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Yağışın sürdüğü yüksek rakımlı köylerde de ekipler yolların açılması için çaba sarf ediyor.

Kaynak: AA
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