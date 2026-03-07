Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kastamonu- İnebolu kara yolu Oyrak mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması başlattı.
Kısa süreliğine ulaşıma kapanan Kastamonu-İnebolu yolu gidiş güzergahı, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Jandarma ekipleri, araçların sorun yaşamaması için tedbir aldı.
Ekiplerin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?