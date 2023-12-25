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Kastamonu'da Kar Yağışıyla Beyaza Bürünen Ormanlar - Son Dakika
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Kastamonu'da Kar Yağışıyla Beyaza Bürünen Ormanlar

Kastamonu'da yüksek rakımlı noktalarda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun 300 rakımlı noktalarından itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte ormanlar beyaza büründü. Yaralıgöz Dağı'nı kaplayan beyaz örtü, macera ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Kastamonu\'da Kar Yağışıyla Beyaza Bürünen Ormanlar
25.12.2023 - 10:17,
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Kastamonu'da yüksek rakımlı noktalarda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi.

Kar yağışı, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun 300 rakımlı noktalarından itibaren etkili oldu.

Abana güzergahı tarafında Arpalıkbaşı'dan başlayarak Odayboğazı, Ortasökü ve Çiçekyayla mevkileri ile Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte ormanlar beyaza büründü.

Beyaz örtü, macera ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisi çeken, zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Yaralıgöz Dağı'nı kapladı.

Beyaza bürünen Kastamonu ormanları??????? dron görüntülerine yansıdı.

Kaynak: AA
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