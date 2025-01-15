Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 5 köy yolunun açılması için çalışma yapılıyor.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle Bozkurt'ta 5 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Karla Mücadele - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?