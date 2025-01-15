Kastamonu'da Kaybolan Yaşlı Adam için Arama

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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kaybolan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu'nun bulunması için 8 gündür çalışma yürütülüyor.

Yazıhisar köyündeki evinden 7 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Doğancıoğlu'nun bulunması için Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma Timi ekipleri çalışma yürütüyor.

Ekipler kar yağışının da etkili olduğu bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarda, henüz Doğancıoğlu ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı.