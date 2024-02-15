Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kastamonu\'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde araması bulunan ve 21 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

15.02.2024 13:22  Güncelleme: 13:25
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 21 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan kişi Araç ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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