Kastamonu'da Kur'an Kursu Açılışı

Kastamonu'da Şehit Şerife Bacı Yatılı Kur'an Kursu'nun yaz dönemi düzenlenen törenle açıldı.

Kur'an Kursu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Müftü Yardımcısı Selim Demir, Kur'an kursuna başlayan öğrencilere başarı dileyerek mezun olan hafızları tebrik etti.

Öğrencilerin Kur'an eğitimi almasında emeği geçenlere teşekkür eden Demir, "Rabbim sayılarını artırsın. İnşallah en yakın zamanda bitmesini temenni ettiğimiz Kuzeykent'teki Fatma Çetin Kur'an Kursu'muza öğrencilerimizi taşıyarak daha modern daha güzel ortamda hizmet vermeyi hedefliyoruz. Yaz döneminde bizleri tercih eden yatılı ya da gündüzlü Kur'an kursumuza gönül veren bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından yaşları 10 ile 18 arasında değişen 60 öğrenci eğitimlerine başladı. Yaşları 12 ile 24 arasında değişen 11 öğrenci ise hafızlık eğitimini tamamlayarak mezun oldu.